Моргенштерн подарил возлюбленной на 21-летие машину и пять миллионов рублей

Рэпер Моргенштерн подарил возлюбленной Диларе Зинатуллиной на день рождения чемодан с пятью миллионами рублей и красный автомобиль Range Rover. Видеозапись вручения подарков музыкант опубликовал в Instagram сторис.

Вручив девушке кейс с наличными, рэпер заявил: «Такую штуку будет тяжеловато унести, поэтому...» После этих слов он подарил девушке машину. Действие развернулось на улице в окружении съемочной группы.

Зинатуллиной исполнился 21 год. Моргенштерн также поздравил возлюбленную в посте в Instagram, написав «с др су4ка!!!» и добавив, что у девушки «жопа топ». Пара познакомилась в Уфе в 2017 году.