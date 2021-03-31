Украденный в Петербурге бюст Моргенштерна выставлен на продажу

Украденный в Санкт-Петербурге бронзовый бюст российского рэпера Моргенштерна выставили на продажу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На сервисе Avito появилось объявление о продаже статуи уфимского хип-хоп-артиста. Пользователь сайта по имени Алекс просит за данный лот 20 тысяч рублей. «Ручная работа, состояние хорошее, много деталей. Слепок делали с Моргенштерна, не по фоткам. Единственный в мире, очень ценный. Пиши днем», — написал продавец.

Отмечается, что бюст находится в городе Королеве Московской области. Как он там оказался, неизвестно.

20 февраля текущего года сообщалось, что российскому рэперу Моргенштерну поставили памятник. Создатель бронзового бюста, блогер Илья Плавник заявил, что потратил на него около полумиллиона рублей. 25 февраля статуя была украдена из помещения, где она находилась.