Моргенштерн обжаловал штраф по делу о пропаганде наркотиков

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) обжаловал решение Зюзинского суда Москвы, который назначил ему административный штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах. Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин, передает ТАСС.

По его словам, обжалование административного наказания связано не с суммой штрафа, а с фактическим отсутствием судебного разбирательства по этому делу в суде. «Нам отказали в допросе свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказали в приобщении письменных доказательств, назначении экспертиз», — заявил Жорин.

Зюзинский районный суд Москвы 3 июня признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино-2» и Family. Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Музыкант не признал своей вины. Комментируя приговор, исполнитель напомнил, что четыре год назад он сжег 100 тысяч рублей ради популярности. «Спустя четыре года я снова сжег 100 тысяч рублей, и теперь об этом знает вся страна», — говорил он.

Моргенштерн приехал на заседание суда с тростью, а на пункте досмотра показал кинжал. Также его сопровождали два охранника. Девушку артиста Дилару Зинатуллину в здание Зюзинского суда не пустили.

В марте Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди детей. В мае это подтвердили эксперты. В их заключении утверждалось, что цель музыканта — показ образа жизни, «приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению».