Моргенштерн оценил попадание своих песен в плейлист сборной Украины

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) оценил попадание своих песен в плейлист сборной Украины к чемпионату Европы-2020. Реакция артиста опубликована в сторис его Instagram-аккаунта.

«Это любовь», — написал рэпер, добавив голубое и желтое сердца.

Ранее в музыкальном сервисе Spotify появился официальный список композиций украинской команды к предстоящему турниру. В него вошли три песни Моргенштерна: «Ствол», Show и «Новая волна».

В мае Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил композиции рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age, содержащие нецензурные выражения, из официального плейлиста чемпионата Европы по футболу. В организации потребовали избавиться от треков и пообещали следить за ситуацией, чтобы впредь такое не случалось.

Чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020-го, перенесен на 2021-й. Ожидается, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье.