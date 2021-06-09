Моргенштерн впервые высказался после скандала на премии «Муз-ТВ»

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) высказался после скандала на вручении премии «Муз-ТВ». Исполнитель впервые рассказал о произошедшем в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Артист заявил, что доволен тем, как прошла премия. По мнению рэпера, его поражение обсуждала вся страна, и в результате он получил абсолютно бесплатный пиар. «Я шел на МУЗ-ТВ, чтобы устроить шоу, и я его устроил. На самом деле, спасибо "Муз-ТВ", что я не победил. Если бы я победил, было бы скучно. А так получилось идеально», — заявил артист.

Моргенштерн подчеркнул, что не сомневался в победе во всех четырех номинациях. «Конечно, был уверен, что заберу все четыре награды. Мне казалось, что это честная премия. Да, возможно, в каких-то категориях я уступил справедливо, но разве Артур Пирожков — лучший исполнитель прошедшего года? Мне кажется, всем очевидно, кто был лучшим», — подчеркнул рэпер.

Ранее на церемонии вручения премии звание «Лучший исполнитель» получил Александр Ревва (в образе Артура Пирожкова). Тогда Моргенштерн выскочил на сцену и потребовал, чтобы зрители решили, кто лучший — он или Артур Пирожков. Тогда Собчак предложила решение: проверить рэпера на наркотики, так как, «судя по глазам», Моргенштерн его не пройдет. После очередной реплики о нечестном голосовании, рэпер завершил протесты нецензурными оценками музыкальной награды и покинул сцену.