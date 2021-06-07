РПЦ раскритиковала выступление Елены Ваенги в образе бородатого монаха

Русская православная церковь (РПЦ) раскритиковала выступление певицы Елены Ваенги в образе монаха. Номер артистки для проекта «Три аккорда» на Первом канале прокомментировал зампредседатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с РИА Новости.

Ваенга приняла участие в музыкальной программе, где исполнила песню Михаила Круга «Золотые купола», облачившись в монашескую рясу и представ с накладной бородой и в клобуке. Отмечается, что пользователи в соцсетях сравнили номер Ваенги с выступлением Кончиты Вурст на «Евровидении» и посчитали его оскорбительным.

В РПЦ заявили, что знаменитость использовала образ священнослужителя, низведя его до уровня развлекательного шоу. «Что же касается женщин, переодевающихся в священнические облачения и приклеивающих бороды, то, как я уже говорил, бородатых женщин раньше показывали на уездных ярмарках. И мне казалось, что эти времена уже прошли, но оказалось — нет», — заявил Кипшидзе.

Подобное мнение выразил и автор песни «Золотые купола», близкий друг покойного шансонье Вадим Цыганов. «Песня вообще не о том, о чем Ваенга поет уже три года, без разрешения зарабатывая на этом деньги. Делать такие вещи будучи женщиной, исполнять эту покаянную песню в образе монаха, наклеив бороденку — это кощунство», — отметил Цыганов. Он также добавил, что видит в номере лишь оскорбление чувств верующих и желание навести шумиху.

В мае сообщалось, что прокуратура Москвы направила видеоклип рэпера Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на предмет возможного оскорбления чувств верующих. В новом видео хип-хоп-артист в образе папы римского употребляет наркотики и танцует в храме.