Музыкант оправдался за ставший мемом трек про Иисуса

Барнаульский музыкант Геннадий Корчагин, выступающий под псевдонимом Павел Сатаненко, оправдался за ставший мемом трек «Господь-Господь». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Это шуточный трек, написанный для себя и друзей в 2013 году, но я его давно забросил», — пояснил Корчагин. По его словам, за семь лет песня про Иисуса, в которой используется голос протоиерея Дмитрия Смирнова, обросла «чужими странными смыслами», поэтому автор больше не хочет ассоциироваться с этой работой.

Музыкант назвал себя православным и осудил богохульство. «Что до трека, то это, скорее, шутка на грани фола», — отметил он и добавил, что все заработанные на песне деньги направлены на благотворительность.

Ранее «Подъем» сообщал, что композицию «Господь-Господь» проверят на предмет оскорбления чувств верующих. Координатор православного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин заявил, что окончательное решение примут после заключения юристов. «Молодые люди используют любой способ задеть православие. Это отрыжка последних 30 лет бездуховности, в которых жила Россия. Данные ролики убивают в нашей молодежи душу, внутреннего человека», — считает Кормухин.

Два месяца назад на YouTube появился клип на песню «Господь-Господь». В настоящее время он набрал более 5 миллионов просмотров. Корчагин утверждает, что не имеет отношения к съемкам видео, однако знаком с автором ролика, который «никакого оскорбительного смысла в свой клип не вкладывал».

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