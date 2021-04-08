Шансонье назвал посетителя концерта нелюдем и выгнал из зала

Шансонье Виктор Королев во время концерта в Тольятти назвал посетителя нелюдем и выгнал из зала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певца возмутило поведение гостя, который снимал мероприятие на камеру телефона. Исполнителя также раздражали мониторы на сцене и клавишник — Королев пнул ногой его инструмент. Из-за съемки на смартфон артист перестал подпевать фонограмме.

«Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Выйдите из зала. Я верну вам деньги за билет. Уйди отсюда. Или это издевательство какое-то, или хамство. Ты сидишь и улыбаешься, а здесь люди пришли... Если ты нелюдь, то пойди вон отсюда», — отреагировал шансонье.

Он попросил гостя вести себя по-человечески. Артист добавил, что в противном случае разорвет слушателя на клочки. Утверждается, что он так и не выполнил обещание, связанное с возвратом денег за концерт.

Виктор Королев — певец, поэт и композитор. Он является лауреатом премий «Шансон года».