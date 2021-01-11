На Стаса Михайлова подали в суд за сорванный концерт

Директор казанского концертного агентства Фарит Мухамедьяров подал в суд на Стаса Михайлова за сорванный концерт, он требует взыскать с певца около миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мухамедьяров организовал выступление Михайлова в Казани в марте 2020 года, но артист не приехал на концерт из-за объявленной пандемии коронавирусной инфекции. Истец просит взыскать с исполнителя денежные средства в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей, которые тот получил в качестве задатка. Российский шансонье отказался возвращать предоплату, ссылаясь на форс-мажор, но организатор не считает пандемию форс-мажором.

Иск от промоутера поступил в Арбитражный суд Москвы еще 18 декабря. Предварительное судебное заседание назначено на 25 января.

Ранее сообщалось, что компания Филиппа Киркорова, которая занимается, в частности, организацией его концертов, задолжала Федеральной налоговой службе более 95 тысяч рублей. Кроме того, Киркорову были выписаны штрафы за нарушение правил дорожного движения, в том числе за неправильную парковку. Неоплаченными значатся семь водительских штрафов в общей сложности на 29 тысяч рублей.