Задолжавший актер Павел Деревянко выехал из страны с помощью влиятельных друзей

Актер Павел Деревянко, которого вместе с дочерью не выпустили из страны за границу из-за долгов, выехал на Мальдивы с помощью влиятельных друзей. Об этом он рассказал в сторис Instagram. В настоящий момент видео удалено из его аккаунта, однако доступно в Telegram-канале «НеМалахов».

«Многие из вас спрашивают, каким образом выпустили нас. Спасибо друзьям, товарищам, которые включились и на каком-то высоком уровне порешали эти вопросы. Ну, у нас это возможно», — сказал Деревянко. По его словам, все ограничения сняли за сутки.

Ранее актер рассказал, что его вместе с дочерью не выпустили из страны из-за штрафов за превышение скорости и неуплаченного налога на машину на 56 тысяч рублей. Деревянко также отметил, что уже полтора года у него нет машины, а подобная ситуация для него кажется странной.

В декабре стало известно, что Деревянко расстался с гражданской женой Дарьей Мясищевой, с которой прожил более десяти лет. 44-летний артист заявил коллегам о разрыве на премьере фильма «Серебряные коньки».