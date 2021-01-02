Актера Павла Деревянко не выпустили из страны из-за долгов

Актера Павла Деревянко и его дочь не выпустили из страны за границу из-за долгов. Об этом он рассказал в своем Insagram.

«У меня вылезли какие-то штрафы неуплаченные: два штрафа за превышение скорости и налог на машину на 56 тысяч рублей. Самолет через минуту улетает. Мы, конечно, дико расстроены»‎, — написал актер. Деревянко также отметил, что уже полтора года у него нет машины, а подобная ситуация для него кажется странной. Актер добавил, что полтора месяца назад он дважды летал в Турцию, тогда проблем с вылетом у него не возникло.

В декабре стало известно, что Деревянко расстался с гражданской женой Дарьей Мясищевой, с которой прожил более десяти лет. 44-летний артист заявил коллегам о разрыве на премьере фильма «Серебряные коньки». Мясищева позже подтвердила эту информацию.

У пары в браке родились две дочери. Старшей Варваре сейчас десять лет, младшей Александре — шесть лет. Павел Деревянко известен по фильмам «Брестская крепость», «Кука» и «Салют-7», а также по сериалам «Домашний арест», «Есенин» и «Девять жизней Нестора Махно».