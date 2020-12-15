Павел Деревянко объяснил расставание с женой

Актер Павел Деревянко и его гражданская жена Дарья Мясищева записали обращение, в котором объяснили свое расставание. Видео появилось на странице артиста в Instagram во вторник, 15 декабря.

«Да, мы действительно расстались, но мы по-прежнему любим друг друга, по-прежнему уважаем друг друга, мы партнеры, мы друзья. Просто мы действительно не пара», — заявил Деревянко.

Бывшая возлюбленная артиста отметила, что их расставание произошло не из-за измен. «Никто ни к кому не уходил, пожалуйста, не переживайте. Мы друг друга любим, у нас все хорошо. Никто себе никого не нашел, все в порядке», — добавила Мясищева.

«Так будет лучше для всех для нас, чтобы не доводить ни до чего... до дурацких моментов», — подчеркнул Деревянко.

О расставании 44-летнего артиста с гражданской супругой, с которой тот прожил более десяти лет, стало известно 11 декабря. У пары в отношениях родились две дочери, десятилетняя Варвара и шестилетняя Александра. Ранее Деревянко рассказывал, что у него с Мясищевой долгое время были свободные отношения.