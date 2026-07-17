Россиянка добилась установления отцовства попавшего в плен участника СВО

Лантратова помогла россиянке установить отцовство попавшего в плен участника СВО

Россиянка добилась установления отцовства попавшего в украинский плен участника специальной военной операции (СВО), с которым не успела официально зарегистрировать брак. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

Сначала женщина пыталась установить отцовство через суд, но процесс зашел в тупик, так как для решения вопроса требовалось официальное подтверждение статуса бойца и его личное ходатайство о том, что он согласен на рассмотрение дела в его отсутствие.

После серии запросов в командование военного округа, городскую и военную прокуратуру удалось добиться от воинской части отправки всех необходимых документов напрямую в суд. «После этого заявительница связалась с нами и сообщила, что судом было официально установлено отцовство нашего бойца», — заключила Лантратова.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре вдове участника СВО пришлось в суде отстаивать право на рождение ребенка от не вернувшегося с фронта мужа посредством процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Изначально она получила отказ в медицинской организации из-за отсутствия отдельного согласия мужа, которое он не успел подписать.