Брак Пелагеи и хоккеиста Телегина официально расторгнут

Никулинский суд Москвы официально расторг брак певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Слушание проходило в закрытом формате, на нем присутствовали только адвокаты сторон. По итогу процесса артистка отсудила у бывшего мужа четверть его дохода на алименты для дочери Таисии. Суд решил, что дочь будет жить с матерью. «Пелагея приняла решение — алименты от папы будут складываться на специальный счет, которым Таисия, и только она, сможет воспользоваться по достижении совершеннолетия», — отметил адвокат певицы Филипп Рябченко.

Бывшим супругам еще предстоит разделить имущество, которое они нажили за три года совместной жизни. Специальное заседание назначено на 29 декабря.

Пелагея вышла замуж за Телегина в 2016 году. Через год у пары родилась дочь Таисия.

О расставании пары стало известно 26 декабря 2019 года. Певица заявила, что решила сделать официальное заявление из-за сплетен и слухов, которые появились в интернете.