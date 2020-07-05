Пелагея потеряла голос из-за развода с хоккеистом Телегиным

Российская певица Пелагея потеряла голос из-за развода с хоккеистом Иваном Телегиным. Об этом сообщает StarHit.

Врач Лев Рудин, много лет наблюдавший артистку, рассказал, что на фоне расставания с супругом она испытала стресс. «Сейчас Пелагее уже гораздо лучше, голос вернулся, но она продолжает восстановительные процедуры под нашим наблюдением», — пояснил фониатр.

По словам одного администраторов, работавших со звездой на шоу «Голос», на ее здоровье повлияли не только судебные разбирательства с бывшим мужем, но и недостоверные публикации в СМИ об их разводе. Певицу обвиняли в том, что она якобы сама развалила брак своей ревностью, а также в том, что она хочет потребовать с экс-супруга 1,5 миллиона рублей.

Артистка вышла замуж за Телегина в 2016 году. Через год у пары родилась дочь Таисия. До этого Пелагея с 2010 по 2012 год была замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем.

О расставании пары стало известно 26 декабря 2019 года. Певица заявила, что решила сделать официальное заявление из-за сплетен и слухов, которые появились в интернете.

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