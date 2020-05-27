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Раскрыты подробности развода Пелагеи с хоккеистом Телегиным

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Пелагея и Иван Телегин
Пелагея и Иван Телегин
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Пелагея решила официально расторгнуть брак с хоккеистом Иваном Телегиным. Подробности развода раскрыл портал Starhit.ru.

Артистка подала в суд документы на расторжение брака 26 мая, спустя пять месяцев после того, как объявила о расставании с мужем. К тому моменту они уже некоторое время не жили вместе.

Отмечается, что вопросы раздела имущества и выплаты алиментов будут решаться при помощи адвокатов. Ранее Пелагея утверждала, что уже обсудила с Телегиным детали бракоразводного процесса и договорилась о решении юридических вопросов без скандалов и привлечения третьих лиц.

Артистка вышла замуж за Телегина в 2016 году. Через год у пары родилась дочь Таисия. До этого Пелагея с 2010 по 2012 год была замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем.

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