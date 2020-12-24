Раскрыты суммы долгов звезд российского шоу-бизнеса

Опубликованы данные о суммах долгов звезд российского шоу-бизнеса. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Раскрыто, что балерина Анастасия Волочкова задолжала налоговой 311 тысяч рублей. Артистка, владеющая 22 квартирами в Астрахани, должна выплатить за них 27 тысяч. За недвижимость в Санкт-Петербурге Волочкова должна 54 тысячи, а за квартиру в Москве — 125 тысяч. При этом недавно балерина объявила, что намерена распродать имущество и оставить одни апартаменты.

У рэпера Тимати обнаружили три долга, общая сумма которых составляет 406 тысяч. Почти половина из этой суммы приходится на автомобили.

Актриса Кристина Асмус два года не платит за машину, поэтому должна налоговой 102 тысячи. Сумма задолженности актера Павла Прилучного достигла 88 тысяч. Артистка Анастасия Заворотнюк за пять лет накопила долгов на сумму 68 тысяч. Актер Михаил Ефремов за последние несколько лет задолжал более полумиллиона рублей.