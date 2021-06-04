Госпитализированный Моргенштерн показал видео из больницы

Российский рэпер Моргенштерн (полное имя — Алишер Моргенштерн) показал видео из больницы. Ролик он опубликовал в Instagram.

Отмечается, что исполнитель ранее заявлял о проблемах со здоровьем. Во время прямого эфира в соцсети он признался, что его госпитализировали из-за камней в почках. Хип-хоп-артист подчеркнул, что такую острую боль почувствовал впервые в жизни. Он также призвал своих фанатов беречь себя и не употреблять запрещенные вещества.

Позже музыкант записал для подписчиков видео, как его везут на больничной каталке по коридорам медицинского учреждения. В начале съемки Моргенштерн лежит якобы без сознания, но в конце ролика резко поднимается и показывает, что это розыгрыш. «Ха, на**** [обманул]», — сказал он и отвернулся от камеры. Однако хип-хоп-артист отметил, что его диагноз подтвердился.

В четверг, 3 июня Зюзинский суд Москвы признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков в творчестве и назначил музыканту штраф в размере 100 тысяч рублей. Сам рэпер назвал данное решение недорогой рекламой на всю страну.