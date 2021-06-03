Моргенштерн приехал в суд на спорткаре за 15 миллионов рублей

Популярный рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, приехал в Зюзинский районный суд Москвы на спорткаре за миллионы рублей. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash.

На размещенных в сети кадрах 23-летний исполнитель подъезжает к зданию суда на автомобиле McLaren 600LT небесно-голубого цвета стоимостью около 15 миллионов рублей. Известно, что упомянутая машина выпускалась ограниченным тиражом в течение 12 месяцев, однако точное количество экземпляров не называется. Вместе с Моргенштерном на заседание суда прибыла его девушка Дилара Зинатуллина.

Экспертиза нашла в клипах рэпера «Розовое вино-2» и Family признаки пропаганды наркотиков. В отношении Валеева было возбуждено административное дело по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств). Исполнителю грозит штраф до одного миллиона рублей.

Ранее Моргенштерн показал новый Porsche за десятки миллионов рублей. Рэпер опубликовал фотографию, на которой он позирует в офисе одного из небоскребов «Москва-Сити» вместе с пачками пятитысячных купюр. Помимо этого на одном из кадров видно, что музыкант заключает договор на покупку машины Porsche 911 Turbo S. Исполнитель приобрел суперкар бронзового цвета, который оснащен двигателем мощностью 650 лошадиных сил. Известно, что капот и крыша автомобиля выполнены из карбона, а салон обит натуральной кожей.