Моргенштерн показал новый Porsche за десятки миллионов рублей

Российский рэпер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, показал новый автомобиль за десятки миллионов рублей. Серия снимков появилась на его странице в Instagram во вторник, 30 марта.

22-летний уфимский рэпер опубликовал фотографию, на которой он позирует в офисе одного из небоскребов «Москва-Сити» вместе с пачками пятитысячных купюр. Помимо этого, на одном из кадров видно, что музыкант заключает договор на покупку машины Porsche 911 Turbo S.

Исполнитель приобрел суперкар бронзового цвета, который оснащен двигателем мощностью 650 лошадиных сил. Известно, что капот и крыша автомобиля выполнены из карбона, а салон обит натуральной кожей.

Цена аналогичного Porsche 911 Turbo S в классической комплектации на портале «Авто.ру» начинается от 19,8 миллиона рублей. При этом Моргенштерн не раскрывает реальную стоимость купленного им спорткара.

Ранее девушка Моргенштерна показала подаренные им часы за миллион рублей. Рэпер снял на видео руку возлюбленной Дилары Зинатуллиной и продемонстрировал надетые на ее запястье часы с бриллиантами швейцарской компании Patek Philippe.