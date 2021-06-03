Охранник Моргенштерна устроил потасовку перед зданием суда

Перед зданием Зюзинского районного суда Москвы случилась потасовка — ее устроили журналист и человек, сопровождающий рэпера Моргенштерна, дело которого слушается в суде. Причиной стало то, что первый назвал второго «охранником» исполнителя. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Конфликт начался с того, что человеку со стороны артиста не понравилось, что его попросили замолчать. Журналист сказал ему, что тот спрятался в машине и не имеет права говорить, так как является просто «охранником» Моргенштерна. Мужчина вышел из машины и встал вплотную к журналисту и заявил: «Вот, я вышел. Скажи, чтоб я молчал».

Журналист ответил ему «молчи», на что телохранитель упрекнул его в грубости, несмотря на то что его оппонент просто исполнил его просьбу. Он спросил, какое право имел журналист называть его охранником, на что ему ответили, что так его назвал сам артист, на которого он работает.

«Он может меня хоть кем называть, хоть ******* [гомосексуалистом — прим. "Ленты.ру"], хоть проституткой», — ответил мужчина. Журналист первый отошел от места происшествия, а сопровождающий Моргенштерна сказал, что тот не имел права затыкать его и что ему не нравится, когда его называют охраной.

3 июня популярный российский рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, приехал в Зюзинский районный суд Москвы на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков в своих клипах. Экспертиза нашла признаки пропаганды в клипах рэпера «Розовое вино-2» и Family. В отношении Валеева было возбуждено административное дело по части 1 статьи 6.13 КоАП России (Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств). Исполнителю грозит штраф до одного миллиона рублей. Свою вину он отрицает.