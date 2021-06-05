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Моргенштерн проигнорировал Собчак и устроил скандал на вручении премии «Муз-ТВ»

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) проигнорировал ведущую премии «Муз-ТВ» Ксению Собчак, когда та подошла к нему с микрофоном. На церемонию артист прибыл в инвалидном кресле в сопровождении своей девушки Дилары. Еще на красной дорожке перед началом церемонии он заявил, что ему не важно, получит ли он награду, однако на деле оказалось иначе. А началось все с несостоявшейся беседы с ведущей Ксенией Собчак сообщает Telegram-канал Super.

Когда Собчак подошла к Моргенштерну с микрофоном и обратилась с вопросом, он радушно улыбался и молчал в ответ. «Меня все боятся. Я думала, что Моргенштерн смелый человек: на коляске приехал, периодически какие-то выходы совершает, но нет, на меня у него смелости не хватает», — сказала Собчак, вызвав смех у рэпера.

Ведущая попыталась выяснить, в чем же проблема артиста, который не может с ней поговорить. «Вы же богатый человек, вам же платят за концерты», — пристыжала Ксения Анатольевна несговорчивого Моргенштерна, предположив, что ему, может быть, нужны деньги за разговор. Собчак заявила, что за интервью с ним рэпер потребовал от журналистки пять миллионов рублей.

Разбавить монолог соведущей решил Дмитрий Нагиев, который заявил, что больше бесплатно на одной сцене с Собчак не появится. «А так можно было, да? Проси шесть миллионов, и мы вдвоем порвем эту дрянь», — крикнул в шутку Нагиев Моргенштерну.

В момент объявления победителей в номинации «Лучший исполнитель» Моргенштерн снова напомнил о себе. Звание лучшего, присужденное Александру Ревве (в образе Артура Пирожкова), по мнению Алишера, не верно. Он выскочил на сцену, и потребовал, чтобы зрители решили, кто лучший — он или Артур Пирожков. Тогда Собчак предложила решение: проверить рэпера на наркотики, так как, «судя по глазам», Моргенштерн его не пройдет. После очередной тирады о нечестном голосовании, рэпер завершил протесты нецензурными оценками музыкальной награды и покинул сцену.

Ранее 4 июня стало известно, что Моргенштерн попал в больницу. В Instagram-эфире он сообщил, что его госпитализировали из-за камней в почках, и признался, что впервые в жизни чувствовал такую острую боль. Этим объясняется прибытие рэпера на церемонию «Муз-ТВ» в инвалидном кресле.

Зюзинский районный суд Москвы признал хип-хоп артиста виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). Моргенштерна обязали заплатить 100 тысяч рублей. Решение суда артист намерен обжаловать.

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