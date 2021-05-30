Моргенштерн выехал на сцену на элитном автомобиле

Российский рэпер Моргенштерн выехал на сцену во время своего концерта на элитном автомобиле. Видео эпатажного появления публикует РЕН ТВ.

Музыкант заехал на сцену на своем белом Mercedes и доехал до другого ее конца под восторженные крики толпы. После этого он припарковал автомобиль, вышел и закричал «Москва, салют!». Такой номер предваряет песню «Новый мерин».

Ранее Моргенштерн поучаствовал в автомобильной гонке с телеведущей Анастасией Ивлеевой, блогерами Михаилом Литвином и Дмитрием Гордеем. В соревновании использовали четыре автомобиля, в том числе Lamborghini Ивлеевой. Победителем гонки стал Моргенштерн. Отмечается, что заезды были проведены на закрытом полигоне под контролем профессиональных гонщиков и в присутствии бригад скорой помощи и пожарного расчета.

Также сообщалось, что концерт Моргенштерна в Санкт-Петербурге отменили после жалоб родительских организаций.