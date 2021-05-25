Ивлеева устроила гонку с Моргенштерном на Lamborghini

Телеведущая Анастасия Ивлеева устроила гонку с рэпером Моргенштерном, а также блогерами Михаилом Литвином и Дмитрием Гордеем. В соревновании использовали четыре автомобиля, в том числе Lamborghini Ивлеевой. Ролик опубликован на ее YouTube-канале.

В первом раунде машины распределялись путем жеребьевки. Во втором гонщики начинали заезд на своих автомобилях, затем стреляли из арбалета, после чего садились в другой автомобиль и ехали до финиша либо со змеями, либо с тараканами в салоне.

Особенность третьего раунда заключалась в том, что за рулем должен был находиться не участник гонки, а выбранный им незнакомец, при этом двое из них были профессиональными гонщиками, а двое — любителями, которые недавно получили права. В финале блогеры совершили заезд на трехколесных велосипедах.

Победителем гонки стал Моргенштерн. Гордей занял второе место, Литвин — третье, а Ивлеева — последнее. В ролике отметили, что заезды были проведены на закрытом полигоне под контролем профессиональных гонщиков и в присутствии бригад скорой помощи и пожарного расчета.

Ранее в мае Московское управление ГИБДД поставило на спецучет блогеров, которые практикуют опасное вождение. В список пошли девять человек, Ивлеева, Литвин и Гордей — в их числе. При этом в апреле Ивлеева и Литвин вошли в пятерку блогеров, которые чаще всего нарушают правила дорожного движения.