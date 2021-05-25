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Ивлеева сняла обручальное кольцо и уехала от мужа

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Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева
Фото: @_agentgirl_

Блогерша, телеведущая Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо, а также уехала от мужа в отдельную квартиру. Об этом сообщает «Комсомольская правда», утверждая, что у пары кризис в отношениях.

Отмечается, что поклонники звезды «Орла и решки» заметили, как телеведущая примерно месяц назад перестала носить обручальное кольцо, которое раньше всегда имела при себе. В окружении блогерши рассказали изданию, что они с мужем рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком) решили пожить отдельно, чтобы отдохнуть друг от друга.

Супруг остался в загородном особняке, где они с ведущей жили с 2019 года, а Ивлеева сняла себе отдельную квартиру в центре Москвы, на Патриарших прудах. В Instagram активно обсуждают тот факт, что блогерша делает снимки без кольца. Некоторые посчитали это недостаточным основанием для подобных подозрений, другие же уверены, что у пары действительно присутствуют проблемы во взаимоотношениях.

Ранее сообщалось, что московское управление ГИБДД поставило на спецучет блогеров, которые известны опасным вождением на дорогах и регулярно публикуют ролики с автомобилями. В список вошла в том числе Анастасия Ивлеева, которую регулярно штрафовали за нарушение ПДД за рулем спорткара Lamborghini Aventador.

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