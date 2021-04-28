Власти Москвы обратились к Ивлеевой из-за ее Lamborghini

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева снова лишилась спорткара Lamborghini Aventador. Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы, причиной стала неправильная парковка.

В ведомстве обратились напрямую к блогерше, указав на то, что автомобиль был эвакуирован из-за нарушения правил парковки. «На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 у бизнес-квартала "Арма"», — сообщили в Дептрансе.

В канале также опубликовали снимок с Lamborghini Aventador, который увозит эвакуатор. «Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков», — обратились представители ведомства к Ивлеевой и предложили блогерше забрать спорткар на спецстоянке для нарушителей правил дорожного движения.

Ранее Ивлеева неоднократно получала штрафы, находясь за рулем любимого автомобиля. Так, в начале апреля она была оштрафована сотрудниками ГИБДД за превышение скорости.

Тогда полицейские приняли решение оставить блогершу без возможности водить автомобиль — транспортное средство эвакуировали. По неофициальной информации, за последние восемь месяцев блогерша нарушила правила дорожного движения около 200 раз.