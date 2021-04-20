Ивлеева выпустит чипсы, энергетик и шоколад

Известная российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева выпустит собственные чипсы, энергетический напиток и шоколад. Брендами знаменитости займется ООО «Коленки пчелы», которое блогерша с партнерами зарегистрировали в 2021 году, сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, чипсы буду выходить под товарным знаком «Изи пиззи», а энергетик — под маркой «Чича-бум». Название шоколада пока не разглашается. По словам сооснователя компании Алексея Клочкова, на запуск всех брендов уйдет от 30 до 60 миллионов рублей.

Владельцы «Коленок пчелы» уверены, что в скором времени продукты Ивлеевой займут на своих рынках долю, оцениваемую в миллиарды рублей. По словам другого сооснователя Виталиуса Паулюса, сейчас лидеры в этом сегменте — западные бренды, маркетинговая стратегия которых формируется в международных штаб-квартах и ценности которых все больше расходятся со взглядами россиян.

В феврале Ивлеева раскрыла поклонникам цену самой дорогой покупки в своей жизни. Им стал серый матовый суперкар Lamborghini Aventador за 23 миллиона рублей, который телезвезда купила в 2020 году. 11 апреля ее в очередной раз оштрафовали за нарушение ПДД, а сам Lamborghini эвакуировали.