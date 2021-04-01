Ивлеева назвала свои главные страхи

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что очень боится потерять мужа и перестать быть известной. Свои главные страхи она назвала в YouTube-подкасте блогера Эльдара Джарахова.

«У меня есть два страха. Первый — это потерять Леху (супруг Ивлеевой, рэпер Элджей, настоящее имя — Алексей Узенюк — прим. «Ленты.ру»). Второй — потерять свою популярность», — ответила она на вопрос ведущего подкаста.

По словам Ивлеевой, она считает обоснованными эти страхи, и речь идет не о хайпе, то есть постоянном внимании общественности и СМИ, а о потере образа и имени.

«Так в один миг просыпаешься — и ничего нет. Понимаешь? Ты же всю жизнь к этому идешь, это нормально», — пояснила она, уточняя, что подразумевает под потерей популярности.

Ранее Ивлеева подсчитала, что потратила на вечеринку в честь своего 30-летия 16 миллионов рублей. Блогерша первоначально хотела устроить тематический вечер с привлечением спонсоров, но ее задумку не оценили. Она выразила мнение, что рынок в России пока устроен по-другому, и спонсоры еще не понимают, с какой целью можно вкладывать деньги в мероприятия.