Ивлеева подсчитала стоимость вечеринки в честь своего 30-летия

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева подсчитала, что потратила на вечеринку в честь своего 30-летия 16 миллионов рублей. Эту сумму она назвала в YouTube-подкасте блогера Эльдара Джарахова.

По словам Ивлеевой, первоначально она хотела устроить тематическую вечеринку с привлечением финансирования со стороны спонсоров, но столкнулась с проблемами. «Были сложности. И я решила, что *** [все равно], заплачу сама. Из своего кармана я заплатила 16 миллионов рублей», — отметила она.

Блогерша выразила мнение, что рынок в России пока устроен по-другому, и спонсоры «еще не понимают, как это — вкладывать деньги в ивенты (мероприятия — прим. «Ленты.ру»)». «Они такие: "Мы не понимаем выхлопа, нам проще купить пост, размещение или интеграцию"», — вспомнила она момент из переговоров.

Ивлеева подчеркнула, что хотела максимально дистанцироваться от стандартного формата подобных празднований. «Чтобы не сидеть за круглыми столами, слушать тосты, выходить с танцами, говорить имениннику, какой он хороший», — добавила она. В результате ведущая осталась крайне довольна тем, как прошло мероприятие.

«Был общий вайб (атмосфера — прим. «Ленты.ру»), гости сами его создавали, всем было классно. Я поняла, что мои инвестиции себя окупили и эти 16 миллионов я вложила в свое дальнейшее развитие», — заключила блогерша.

Ивлеева устроила вечеринку в ночь на 13 марта. Мероприятие посетили такие знаменитые гости, как Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Николай Басков, Даня Милохин, Регина Тодоренко, Моргенштерн, Матильда Шнурова, Ксения Собчак и другие.