Ивлеева полностью разделась для обложки Playboy

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева полностью разделась для обложки журнала Playboy. Она опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

«На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy», — подписала фото ведущая.

Ивлеева попозировала полностью обнаженной, отметив, что выбрала для этого самое лучшее время, так как «уверена в себе как никогда». Блогерша подчеркнула, что она и ее команда делали обложку «сами», назвав ее самой дорогой обложкой «за историю русского Playboy». Внутри журнала, по ее словам, также есть обнаженные фото.

Ранее в марте Анастасия Ивлеева показала роскошный подарок от певца Филиппа Киркорова на день рождения. Блогерша сняла на видео ожерелье французского модного дома Chanel, выполненное из жемчуга. Изделие украшает логотип люксового бренда, который покрыт кристаллами.