Филипп Киркоров появился на публике в юбке и вызвал споры в сети

Российский певец Филипп Киркоров поделился фотографией с празднования 30-летия телеведущей Анастасии Ивлеевой и вызвал споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на его странице в Instagram.

Музыкант появился на публике в длинной плиссированной юбке поверх брюк, а также жакете и белой рубашке в синюю полоску. Образ Киркорова дополнили очки-гогглы, шапка с дырами, а также сумка-седло модного дома Dior. В качестве обуви он выбрал сандалии с белыми носками.

В описании поста отмечается, что исполнитель надел вещи люксовых брендов Louis Vuitton, Balmain, Dolce Gabbana, Dior и Vetements. Его стилистом выступил Арсен Айрапетов, который работает с Киркоровым больше пяти лет.

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Подписчики певца неоднозначно оценили его наряд. Одни восхитились образом знаменитости: «Какой красивый», «Отличный образ», «Супер — экстравагантно, эпатажно, как всегда стильньıй, модньıй».

В то же время другие поклонники раскритиковали внешний вид Киркорова. «У него что, брюки закончились — везде в юбках?», «Конкретный перебор! Безвкусица полнейшая. Филя заигрался», «Из шляпы хвост торчит?», «Что за костюмы у мужчины за 50?» — писали пользователи.

Ранее в марте Анастасия Ивлеева показала роскошный подарок от Киркорова на день рождения. Блогерша сняла на видео ожерелье французского модного дома Chanel, выполненное из жемчуга. Изделие украшает логотип люксового бренда, который покрыт кристаллами.