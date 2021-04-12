Ивлееву остановили сотрудники ГИБДД и оставили без Lamborghini

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева снова была оштрафована за рулем Lamborghini Aventador. Как сообщает РЕН, причиной стало превышение скорости.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД остановили ее днем 11 апреля. В результате нарушения полицейские приняли решение оставить блогершу без возможности водить автомобиль — транспортное средство эвакуировали.

«Воскресенье», — сообщила о ситуации сама Ивлеева в блоге, опубликовав короткий ролик с места, где ее остановили. Поклонники в комментариях не одобрили поведение Ивлеевой, призвав соблюдать скоростной режим и в целом быть спокойнее на дороге. Такие сообщения стали появляться после информации, что за последние восемь месяцев блогерша нарушила правила дорожного движения около 200 раз.

Ранее Ивлеева рассказала, что очень боится потерять мужа и перестать быть известной. Свои главные страхи она объяснила тем, что очень ценит любимого человека и свою нынешнюю репутацию. По ее словам, эти страхи обоснованы, так как речь идет не о хайпе, то есть постоянном внимании общественности и СМИ, а о потере образа и имени.