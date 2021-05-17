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Ивлееву поставили на спецучет в Москве

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Фото: @_agentgirl_

Московское управление ГИБДД поставило на спецучет блогеров, которые известны опасным вождением на дорогах и регулярно публикуют ролики с автомобилями. Как сообщает Telegram-канал Mash, в список вошла Анастасия Ивлеева, Гусейн Гасанов и еще семь человек.

Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции стали пристальнее наблюдать за дорожной активностью автоблогеров после ДТП с Эдвардом Билом, произошедшего в апреле в центре Москвы. Теперь блогеров будут чаще проверять и спрашивать у них документы.

Всего в список попали девять человек: Анастасия Ивлеева, Михаил Литвин, Гусейн Гасанов, Ангелина «Блондинка Драйв», Дмитрий «Димас из Батайска» Рудиков, Дмитрий Гордей, Алан Енилеев, Гоша Пчелинов, Евгений Дубровский. При этом для каждого блогера в ГИБДД указали номера и характеристики автомобилей, которые теперь нужно внимательнее проверять.

1 апреля Бил устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей. По факту аварии возбудили уголовное дело. Одна женщина, находившаяся за рулем, серьезно пострадала — она попала в реанимацию и несколько дней провела в коме. Блогер признал вину за произошедшее и заявил, что раскаивается. По решению суда Била не арестовали, но его действия ограничили, в том числе запретили выходить из дома с 20:00 до 08:00, водить машину, а также пользоваться телефоном и интернетом.

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Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»
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