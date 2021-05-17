Ивлееву поставили на спецучет в Москве

Московское управление ГИБДД поставило на спецучет блогеров, которые известны опасным вождением на дорогах и регулярно публикуют ролики с автомобилями. Как сообщает Telegram-канал Mash, в список вошла Анастасия Ивлеева, Гусейн Гасанов и еще семь человек.

Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции стали пристальнее наблюдать за дорожной активностью автоблогеров после ДТП с Эдвардом Билом, произошедшего в апреле в центре Москвы. Теперь блогеров будут чаще проверять и спрашивать у них документы.

Всего в список попали девять человек: Анастасия Ивлеева, Михаил Литвин, Гусейн Гасанов, Ангелина «Блондинка Драйв», Дмитрий «Димас из Батайска» Рудиков, Дмитрий Гордей, Алан Енилеев, Гоша Пчелинов, Евгений Дубровский. При этом для каждого блогера в ГИБДД указали номера и характеристики автомобилей, которые теперь нужно внимательнее проверять.

1 апреля Бил устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей. По факту аварии возбудили уголовное дело. Одна женщина, находившаяся за рулем, серьезно пострадала — она попала в реанимацию и несколько дней провела в коме. Блогер признал вину за произошедшее и заявил, что раскаивается. По решению суда Била не арестовали, но его действия ограничили, в том числе запретили выходить из дома с 20:00 до 08:00, водить машину, а также пользоваться телефоном и интернетом.