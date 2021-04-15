Составлен рейтинг самых злостных нарушителей дорожных правил среди блогеров

Составлен рейтинг блогеров, больше всех нарушающих правила дорожного движения. Об этом пишут «Известия».

Источники издания в правоохранительных органах утверждают, что лидером списка оказался автоблогер Эрик Давидыч с 674 штрафами. На втором месте — Эдвард Бил с 566 нарушениями ПДД, при этом значительная часть штрафов связана с превышением скорости.

Тройку замыкает Настя Ивлеева (440 нарушений). Также в пятерке оказались Гусейн Гасанов и Литвин (290 и 120 нарушений).

Партнер агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова утверждает, что публичное нарушение правил дорожного движения стало для блогеров источником дохода. Она считает, что к таким аккаунтам владельцы интернет-платформ должны применять санкции.

1 апреля Бил устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Одна из пострадавших, москвичка Мария Артемова, попала в реанимацию и несколько дней провела в коме.

В феврале 2016 года Давидыча задержали по обвинению в страховых махинациях. Он считал, что уголовное преследование стало реакцией на критику в адрес сотрудников МВД и ГИБДД, а также его активную гражданскую позицию. Блогера приговорили к 4 годам 8 месяцам колонии за мошенничество со страховками автомобилей и отмывание денег. Спустя два года его освободили от уголовной ответственности за истечением срока давности.