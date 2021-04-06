Жертва ДТП с блогером Эдвардом Билом вышла из комы

Пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била москвичка Мария Артемова вышла из комы. Об улучшении состояния жертвы аварии рассказал ее муж. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.

Мужчина подчеркнул, что в состоянии его жены наблюдается положительная динамика. Однако другие подробности ее самочувствия пока неизвестны.

Ранее адвокат потерпевшей Андрей Князев заявил, что у Артемовой диагностированы открытые переломы ног и разрывы внутренних органов. Несколько дней женщина находилась в состоянии медикаментозного сна.

1 апреля Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Бил признал вину за происшествие и заявил, что раскаивается. Тверской суд Москвы не стал арестовывать блогера: ему запретили выходить из дома, пользоваться телефонной связью и интернетом, а также управлять транспортным средством и участвовать в массовых мероприятиях.