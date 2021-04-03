Блогер Эдвард Бил заявил о раскаянии

Блогер Эдвард Бил, устроивший крупное ДТП на Смоленской площади в Москве, признался, что раскаивается в содеянном. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отвечая на вопрос журналистов после суда, видеоблогер подтвердил, что раскаивается, и скрылся от прессы.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы не стал арестовывать Била. Ему запрещено выходить из дома, пользоваться телефонной и интернет-связью, кроме общения с адвокатами и следователем, а также управлять транспортным средством и участвовать в массовых мероприятиях.

Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла 1 апреля около 11:40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Пострадавшая в ДТП россиянка находится в коме. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ.

Ранее пранкер рассказал следователям, что не справился с управлением автомобиля, когда слишком увлекся «шашками» на дороге.