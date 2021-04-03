Пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом женщина оказалась при смерти

Мария Артемова, пострадавшая в ДТП с видеоблогером Эдвардом Билом на Смоленской площади в Москве, по-прежнему остается в коме. Об этом заявил адвокат потерпевшей женщины Андрей Князев, передает РИА Новости.

«Она находится в крайне тяжелом состоянии, в коме», — рассказал он перед заседанием об избрании блогеру меры пресечения в Тверском районном суде Москвы. В свою очередь адвокат Виталий Бородин добавил, что женщина оказалась при смерти.

Следствие просит суд избрать Билу запрет определенных действий.

Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла 1 апреля около 11:40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Один человек пострадал. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ. Блогера задержали на 48 часов.

Ранее пранкер рассказал следователям, что не справился с управлением автомобиля, когда слишком увлекся «шашками» на дороге.

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