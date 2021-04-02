Блогер Эдвард Бил раскрыл причину аварии в Москве

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) раскрыл причину аварии на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На допросе пранкер рассказал следователям, что не справился с управлением автомобиля, когда слишком увлекся «шашками» на дороге (резкие перестроения из одного ряда в другой в потоке движения автомобилей, такие маневры считаются опасным вождением — прим. «Ленты.ру»). По словам Била, в какой-то момент он слишком сильно разогнался, хотя и контролировал процесс. Однако вскоре ситуация изменилась, так как блогер неправильно рассчитал траектории движения других машин. Он попытался избежать столкновения, выкрутил руль, и машину увело в сторону, в результате чего она вылетела на встречную полосу.

Ранее Бил признал вину в ДТП. Блогер задержан на 48 часов. По словам его адвоката Сергея Жорина, пранкер в момент происшествия был трезвым, не употреблял наркотиков, а в настоящее время чувствует себя плохо и готов оказывать помощь пострадавшим.

Авария произошла 1 апреля около 11:40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Водитель Audi синего цвета выехал на встречную полосу движения, в результате пострадали еще четыре машины. Женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, госпитализирована и находится в реанимации.

По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).