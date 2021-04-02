Блогер Эдвард Бил признал свою вину в аварии на Смоленской площади

Российский блогер Эдвард Бил, устроивший аварию на Смоленской площади в Москве, признал свою вину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на его адвоката Сергея Жорина.

Сейчас блогер задержан на 48 часов. По словам юриста, Бил в момент происшествия был трезвым, не употреблял наркотиков, а сейчас чувствует себя плохо и готов оказывать помощь пострадавшим.

Авария произошла 1 апреля около 11:40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Водитель Audi синего цвета выехал на встречную полосу движения, в результате пострадали еще четыре машины. Женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, госпитализирована и находится в реанимации.

По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).