Устроившему аварию блогеру Эдварду Билу напомнили о судьбе Ефремова

Адвокат семьи потерпевших в ДТП в Москве Виталий Бородин рассказал о состоянии семьи женщины, пострадавшей в устроенной блогером Эдвардом Билом аварии на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам юриста, мужу пострадавшей нужно прийти в себя. «Хотел зайти, ознакомиться с материалом. Но пока решили отложить до завтра, нет никакой необходимости», — сказал адвокат.

Бородин также напомнил о схожести дел Била и актера Михаиле Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы в июне прошлого года. «Все понятно — человек совершил преступление. Все факты налицо, есть пострадавший», — заключил он.

Авария произошла 1 апреля около 11:40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Водитель Audi синего цвета выехал на встречную полосу движения, в результате пострадали еще четыре машины. Женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, госпитализирована и находится в реанимации.

По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса России («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).