На устроившего аварию блогера Эдварда Била завели уголовное дело

На блогера Эдварда Била (Эдуарда Биля) завели уголовное дело по факту аварии с пострадавшей в центре Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В сообщении ведомства говорится, что в настоящее время решается вопрос о мере пресечения. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пранкер задержан до избрания меры пресечения. Максимальное наказание, предусмотренное уголовной статьей — лишение свободы на срок до двух лет.

Авария произошла около 11:40 1 апреля при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Водитель Audi синего цвета выехал на встречную полосу движения, в результате пострадали еще четыре машины. Женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, госпитализирована и находится в реанимации.

Била с места происшествия привезли на допрос. Он не является собственником автомобиля Audi, а в его крови не обнаружили следов алкоголя. При этом за авто числится более 400 штрафов за превышение скорости, а при управлении транспортным средством использовались подложные номера.