У виновника ДТП в центре Москвы нашли более 400 штрафов за превышение скорости

За автомобилем, водитель которого считается виновником ДТП в центре Москвы на Садовом кольце, числится более 400 штрафов о превышении скорости. О найденных нарушениях сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

По данным столичного ведомства, с начала 2021 года за машиной числится более 400 нарушений скоростного режима. При этом автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам.

В департаменте объяснили, что штрафы первоначально не выписывали, так как автомобиль был снят с учета, а по дорогам ездили с не принадлежащими авто номерами. «Мы считаем, что это было сделано сознательно», — добавили в дептрансе.

В столичном ведомстве добавили, что готовят обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении водителя. «Мы передадим все имеющиеся у нас документы и видеоматериалы, чтобы виновник получил реальный срок наказания в виде лишения свободы», — заключили представили транспортного управления.

Авария произошла 1 апреля на Садовом Кольце в районе Новинского бульвара с участием пяти машин. Аварию спровоцировал водитель, вылетевший на встречную полосу движения. Пострадала женщина, водитель Volkswagen, она находится в реанимации. Внешняя сторона Садового кольца частично перекрыта.

По предварительным данным, виновником ДТП является блогер Эдвард Бил (настоящее время Эдуард Биль). На одном из видео, снятых после аварии, он пересел с водительского сиденья на пассажирское. Одна из пострадавших успела разглядеть его лицо блогера и заметила эти действия.