Центр Москвы частично перекрыли из-за ДТП с участием блогера

Центр Москвы частично перекрыт из-за серьезного ДТП на Садовом Кольце — столкнулись пять автомобилей. Как сообщает Telegram-канал Baza, в аварии пострадал известный блогер Эдвард Бил.

По предварительным данным, в происшествии с участием пранкера пострадали минимум два человека, в настоящее время спасатели пытаются вытащить их из разбитых машин. Внешняя сторона Садового кольца временно перекрыта, для проезда личных авто открыт лишь один левый ряд.

Отмечается, что Бил может быть виновником. По неофициальной информации, именно его Audi синего цвета вылетела на встречную полосу и спровоцировала ДТП. Также Baza указала, что, возможно, Эдварда перед этим подрезал неизвестный водитель на черном Mitsubishi, который скрылся с места происшествия.

В конце 2019 года Бил встроил рекламу нелегального казино в ролик о благотворительной акции в детском доме. За эту вставку в видео на YouTube подписчики и коллеги блогера обвинили его в неуместной рекламе и меркантильности.

Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) — 24-летний видеблогер, известный на YouTube различными пранками. Зачастую в роликах молодой блогер нарушает общепринятые нормы, провоцирует людей на конфликт. Также периодически он выпускает видео с «благотворительностью», в которых дает людям деньги или подарки. Коллеги по блогингу и пользователи регулярно подвергают его критике, называя лицемером.