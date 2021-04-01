Блогер рассказал о сидевшем за рулем друге в момент ДТП в центре Москвы

Российский блогер Максим Кошелев рассказал, что в момент крупного ДТП на Садовом кольце в Москве за рулем его Audi RS 6 Avant находился друг. Об этом он сообщил журналистам недалеко от места аварии. Ролик опубликован в Telegram-канале агентства РИА Новости.

«Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал», — заверил блогер. Он рассказал, что автомобиль принадлежит ему, и что он дал Audi другу. Мужчина добавил, что приехал на место ДТП, чтобы разобраться в случившемся. «Я не знаю, где он (друг). Собственно, поэтому я и приехал сюда узнать, что произошло», — уточнил он в общении с журналистами.

При этом РИА Новости передает этот комментарий с указанием, что автором слов является сам Эдвард Бил. Однако, по данным Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», комментарий «РИА Новости» взяли не у самого Била, а у Кошелева. Агентство пока не скорректировало свой материал.

Как сообщает Telegram-канал Mash, менеджер Влад Кертиев подтвердил, что за рулем Audi был действительно Эдвард Бил. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, именно Бил находился за рулем автомобиля, спровоцировавшего ДТП. Ранее подобную неофициальную информацию сообщал Telegram-канал Baza.

Днем 1 апреля напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце в Москве произошла авария с участием пяти машин. По данным ГИБДД, ДТП спровоцировало авто, вылетевшее на встречную полосу движения. Дептранс Москвы позже сообщил, что пострадавшая в ДТП женщина, водитель Volkswagen, находится в реанимации. Внешняя сторона Садового кольца временно перекрыта, для проезда личных авто открыли лишь один левый ряд.