Адвокат рассказал о состоянии блогера Эдварда Била после устроенной аварии

Блогер Эдвард Бил, устроивший массовую аварию на Смоленской площади в центре Москвы и задержанный по уголовному делу, находится в шоковом состоянии. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Жорин.

«Он находится в шоковом состоянии, поэтому пока он не может сформулировать свою позицию о виновности или невиновности в ДТП», сообщил юрист. По его словам, блогер мог получить травму в результате аварии, поскольку он жалуется на сильные боли в спине.

Авария произошла 1 апреля около 11:40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Водитель Audi синего цвета выехал на встречную полосу движения, в результате пострадали еще четыре машины. Женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, госпитализирована и находится в реанимации.

После происшествия Била привезли на допрос. Выяснилось, что он не является собственником автомобиля Audi, а в его крови не обнаружили следов алкоголя. При этом за авто числится более 400 штрафов за превышение скорости, а при управлении транспортным средством использовались подложные номера. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса России («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).