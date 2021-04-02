Адвокат опроверг признание Эдвардом Билом вины в аварии на Смоленской площади

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), устроившего аварию на Смоленской площади в Москве, опроверг информацию о признании его подзащитным вины. Об этом он заявил РИА Новости.

«Нельзя утверждать, что он признал вину. Бил рассказал об обстоятельствах ДТП, но виновен или нет — для этого надо провести ряд экспертиз, снять данные с камеры. Сейчас он в статусе подозреваемого», — подчеркнул защитник.

Как уточнил второй адвокат Геннадий Удунян, Бил действительно был за рулем автомобиля и не отрицает этот факт. Однако пранкер утверждает, что вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения, когда его подрезал автомобиль Mitsubishi.

«Вину же его установит следствие и суд, а также результаты комплекса следственных мероприятий», — заключил Жорин.

Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла 1 апреля около 11:40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, госпитализирована и находится в реанимации.

По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Бил задержан на 48 часов. На допросе он раскрыл причины аварии.