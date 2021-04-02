Объяснено нахождение устроившего ДТП в Москве блогера на месте пассажира

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) пересел на пассажирское сиденье после аварии на Смоленской площади в Москве, так как водительское кресло было сломано, а он получил травму спины. Об этом сообщает портал «360» со ссылкой на его адвоката Геннадия Удуняна.

По его словам, пранкер плохо себя чувствует после ДТП. У него сильно повреждена спина. При этом Бил сотрудничает со следствием и дает показания. Он признает, что был за рулем в момент аварии.

Ранее источник в полиции рассказал, что блогер пытался сделать вид, что не виноват в ДТП. Ради этого он пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП.

Авария произошла 1 апреля около 11:40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Водитель Audi синего цвета выехал на встречную полосу движения, в результате пострадали еще четыре машины. Женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, госпитализирована и находится в реанимации.

По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Бил задержан на 48 часов. На допросе он раскрыл причины аварии.