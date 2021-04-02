В Госдуму внесут закон о конфискации машин нарушителей после ДТП с блогером

Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о конфискации машин нарушителей после ДТП с блогером Эдвардом Билом в Москве, пообещал лидер партии Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

«ЛДПР много раз предлагала: у пьяных водителей или жестких нарушителей правил конфисковывать автомобиль и высылать за пределы родного города», — сказал политик.

По его словам, в обратном случае они продолжат совершать новые ДТП и «издеваться над добропорядочными гражданами».

Жириновский заметил, что блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) «окончательно обнаглел», совершив множество нарушений ПДД за последнее время.

Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла 1 апреля при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, госпитализирована и находится в реанимации. Бил, устроивший аварию, признал свою вину. Между тем позже его адвокат опроверг информацию о признании подзащитного. Блогер был задержан на 48 часов.