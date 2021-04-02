Задержание Эдварда Била объяснили его популярностью

Блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) задержали как подозреваемого в ДТП на Смоленской площади в Москве из-за его популярности. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин, передает Пятый канал.

«Его уже вроде как приговорило общество и ждет наказания. Любого другого человека вряд ли бы задержали, но Эдуард понимает, что он популярный блогер, и к нему требования более суровые», — объяснил защитник.

Он добавил, что в крови блогера не обнаружили следов алкоголя или наркотиков. Также Жорин опроверг информацию о наличии у его подзащитного неоплаченных штрафов. По его словам, во время обысков в столичной квартире блогера правоохранители «ничего не установили и ничего не изъяли».

Ранее Била задержали на 48 часов. На допросе он раскрыл причины аварии.

Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла 1 апреля около 11:40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Один человек пострадал. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).