Адвокат Пашаев вызвался защищать устроившего аварию блогера Эдварда Била

Адвокат Эльман Пашаев вызвался защищать блогера Эдварда Била, который устроил ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает «КП».

«Но я не буду как [адвокат Александр] Добровинский сам бегать за фигурантами резонансных дел и предлагать им свои услуги. У нормального адвоката на такие глупости и времени-то нет», — заявил Пашаев.

Юрист также вспомнил о деле актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет за смертельную аварию в центре Москвы. По мнению Пашаева, в случае с Билом дела обстоят иначе. «Можно и условным сроком отделаться. Если, конечно, водитель не был пьян», — сказал адвокат.

Ранее Бил признал вину в ДТП. Блогер задержан на 48 часов. По словам его адвоката Сергея Жорина, пранкер в момент происшествия был трезвым, не употреблял наркотиков, а в настоящее время чувствует себя плохо и готов оказывать помощь пострадавшим.

Авария произошла 1 апреля около 11:40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Водитель Audi синего цвета выехал на встречную полосу движения, в результате пострадали еще четыре машины. Женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, госпитализирована и находится в реанимации.

По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).